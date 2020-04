Israëlische minister van Volksgezondheid die corona betitelde als ‘straf van God’ nu zélf besmet met het virus

Er bestaat dus tóch een God. Yaakov Litzman, de Israëlische minister van Volksgezondheid, die Covid19 onlangs beschreef als ‘een straf van God’ is nu zélf besmet met het coronavirus. Ook zijn vrouw is besmet met het virus.

Litzman is de leider van Agudat Yisrael, een Orhodoxe Israëlische politieke partij. Orthodoxe gelovigen zien al snel ergens de Hand van God in, binnen het christendom en de islam is dat al niet anders dan binnen het judaïsme. In maart betitelde Litzman het coronavirus als ‘een straf van God voor homoseksualiteit’. Blijkbaar heeft God een hekel aan homofobe malloten, wat me eerlijk gezegd nogal voor hem/haar/het inneemt.

Aanvulling: ook in Nederland hebben we een kandidaat.

Uitgelichte afbeelding: By REUVEN FRIZI – received by mail – OTRS, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12469934