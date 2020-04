Hoe IMF, Wereldbank, de VS en Rio Tinto Mongolië ondermijnen

Op woensdag 8 april vindt in Londen de jaarlijkse aandeelhouders-vergadering plaats van mijnbouwbedrijf Rio Tinto. Bezorgde aandeelhouders hebben spreektijd geeist, omdat ze ontevreden zijn over de manier waarop het bedrijf omgaat met de grote Oyu Tolgoi koper- en goudmijn in Mongolië.

Terwijl de Mongoolse overheid probeert om broodnodige belastingen te innen in de strijd tegen het corona-virus, begint Rio Tinto een UNCITRAL-klachtenprocedure tegen de Mongoolse overheid.

SOMO en de Mongoolse ngo OT Watch laten in de online story ‘Undermining Mongolia’ zien hoe moeilijk het is voor overheden om multinationals in toom te houden, en waarom Mongolië er niet in slaagt om aan zijn eigen grondstoffen te verdienen.

De online story is een aanvulling op het rapport Undermining Mongolia, dat in februari is gepubliceerd. Het beschrijft – op basis van gelekte documenten – hoe het IMF en de Wereldbank er samen met de Amerikaanse ambassade voor zorgden dat Rio Tinto de mijn onder zeer gunstige omstandigheden kon exploiteren en hoe Mongolië – de eigenaar van de grondstoffen – nu een schuld heeft bij datzelfde mijnbouwbedrijf.

Eerder onderzoek van SOMO onthulde grootschalige belastingontwijking door Rio Tinto. Toen de Mongoolse overheid vervolgens een belastingclaim van US$155 miljoen bij het bedrijf neerlegde, besloot Rio Tinto een klacht in te dienen bij de internationale arbitragecommissie van de Verenigde Naties.

SOMO onderzoeker Rhodante Ahlers: “Dit verhaal is helaas tekenend voor de situatie in veel grondstofrijke landen. Het laat zien hoe groot de politieke en economische macht is van grote multinationals. Nieuw in dit verhaal is de mate van detail en de minachting voor het democratische proces. De gelekte documenten laten duidelijk zien hoe internationale instellingen en Westerse landen samenwerken om bedrijven optimaal te laten profiteren van de mijn, ten koste van de Mongoolse bevolking, en ten koste van democratische besluitvorming.”

Tijdens de online aandeelhoudersvergadering van Rio Tinto zal SOMO’s partner OT Watch Mongolië kritische vragen stellen.

– Persbericht SOMO via GlobalInfo

– Uitgelichte afbeelding: By Brücke-Osteuropa – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9991381