Gelekt: Corbyns campagne werd intern gesaboteerd met verhalen over antisemitisme

De Blairites, de “centristen” oftewel de “realisten” van New Labour hebben de campagne van Labour bij de verkiezingen in 2017 gesaboteerd. Net zo verbazingwekkend nieuws als de campagne van Democraten in de VS tegen Sanders terwille van Biden en zelfs Bloomberg (die het dan toch niet geworden is).

Het partijkantoor werkte consequent de campagne van Corbyn tegen door het onderzoek naar antisemitisme in de partij te vertragen en deze vertraging vervolgens aan Corbyn te wijten. Wie de Engelse kranten, ook de Guardian en de Independent, en de BBC gevolgd heeft de afgelopen jaren weet dat de aantijgingen tegen Corbyn vaste prik waren, en dat de nederlaag bij de verkiezingen afgelopen december aan dit “vertraagde afhandelen” van het “antisemitisme-probleem” van Labour werd geweten.

– Lees verder bij Middle East Eye

of Novara Media

Here. Now you can have the report to read for yourself. https://t.co/IYb3WbBnln… — Bae Grylls, Tumblr Bisexual (Esq.) (@TheAuracl3) April 12, 2020



Deze tweet dient als toegang tot het gelekte document (pdf, 851 pagina’s)