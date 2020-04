Israel sluit kliniek in Oost-Jeruzalem en hindert strijd tegen corona

Om de één of andere reden zijn Israels trouwe supporters ervan overtuigd dat er in het licht van de corona-dreiging die Israeli’s en Palestijnen beiden gelijkelijk in de greep heeft, een soort mooie samenwerking is ontstaan tussen de twee bevolkingsgroepen. Op 28 maart meldde ik dat Israel een Palestijnse corona-kliniek in aanbouw in de Jordaanvallei af had gebroken en meteen werd ik tot de orde geroepen. Dit was nepnieuws, heette het, Immers er was een coördinatiecentrum van Israeli’s en Palestijnen opgezet en Israel had de Palestijnse Autoriteit wel 200 testpakketten doen toekomen. Dat had de Jerusalem Post gemeld. Op gezag van het militaire bestuur van de Westoever.

Uiteraard was het een bullshitbericht, dat de uitdrukkelijke bedoeling had om het verschil en de verwarring van jaren en jaren te laten voortbestaan, opdat de supporters van Israel maar kunnen blijven volhouden dat de dingen die op de Westoever en in Gaza gebeuren en waarover waarnemers al jaren berichten, niet echt gebeuren,”omdat onze soldaten niet zo zijn” en omdat Israel ”zich helemaal niet zo anti-Palestijns opstelt”. Op die manier worden huizen uitsluitend vernield omdat ze in strijd met de wet zijn gebouwd, Palestijnen alleen doodgeschoten als ze een bedreiging vormden, en land slechts ingepikt als eerst is vastgesteld dat het nu eenmaal ”staatsland” was. Het ontging de supporters dan ook ten enen male dat 200 testpakketten niet echt erg veel is voor een bevolking van 4,5 miljoen Palestijnen.

In werkelijkheid is er sinds het begin van de corona-crisis een soort ijskoude apartheid aan de gang, waarbij om te beginnen de Palestijnen in Israel zelf al aan hun lot worden overgelaten. Er is geen voorlichtingsmateriaal in het Arabisch, en er zijn vrijwel geen testfaciliteiten. Israel heeft een aantal mobiele testcentra ingericht, maar daarvan werd er pas woensdag één naar de Arabische steden en dorpen in Galilea gestuurd, na een waarschuwing van Israels gezondheidsautoriteiten dat er een hoge besmettingsgraad in Palestijnse bevolkingscentra dreigt.

Voor de bezette gebieden is de toestand nog veel slechter. Israel weigert de blokkade van Gaza te versoepelen, waar de medische voorzieningen na 13 jaar afsluiting in alle opzichten te kort schieten. Er zijn woensdag 13 gevallen gemeld, Gaza heeft naar het schijnt niet meer dan 5 testpakketten, een schrijnend gebrek aan beademingsapparatuur en chronische tekorten aan ongeveer alle medicijnen. Op de Westoever liggen de mogelijkheden aan banden door de Israelische controle op de invoer van ongeveer alles, het voortgaan van Israelische politieacties of aantallen van kolonisten (deze zondag werden er weer op twee plaatsen in de buurt van Bethlehem 350 en 50 olijfbomen ontworteld, vernielingen aangericht aan geparkeerde vrachtauto’s in Huwwara in het noorden en een aantal auto’s van Palestijnse kampeerders in brand gestoken door radicale jonge kolonisten uit de nederzetting Yitzhar. Deze zogenoemde ”Heuveltopjongeren’ waren dichtbij de camping in isolatiewaren gedropt, omdat ze in contact waren geweest met het corona-virus. Uiteraard zijn er in geen van de hierboven genoemde gevallen arrestaties verricht. Israel arresteert niet graag zijn eigen burgers. Het weigert overigens ook om aantallen van de de ruim 5.000 Palestijnse politieke gevangenen vrij te laten, nu er in de gevangenissen ook een corona-pandemie dreigt.

En intussen laat Israel de Palestijnse Autoriteit niet alleen op eigen houtje voortmodderen, maar verhindert het ook dat de PA voor zijn mensen opkomt. Afgelopen dinsdag werd opnieuw een corona-kliniek gesloten. Ditmaal in Oost-Jeruzalem, in de wijk Silwan, waar zo’n 40 corona-gevallen zijn geregistreerd en waar tot dat moment geen faciliteiten voor de Palestijnse bewoners waren. De sluiting vond plaats omdat de kliniek werd gerund met hulp van dePalestijnse Autoriteit. In het wederrechtelijk bij Israel ingelijfde Oost-Jeruzalem zijn activiteiten van de PA door Israel namelijk volledig verboden. De bemanning van de kliniek werd dus ook gearresteerd. Inmiddels is er sinds maandag wel weer een andere kliniek in de wijk, maar daar heeft alleen joods personeel toegang toe.

Hetzelfde Israelische verbod leidde eerder ook al tot de arrestatie van Adnan Ghaith, ”de gouverneur van Jeruzalem” van de Palestijnse Autoriteit.

Ghaith wilde de strijd tegen het corona-virus coördineren, maar Israel stak daar een stokje voor. Het was de 17e keer dat Ghaith werd opgepakt sinds hij begin 2019 zijn functie aanvaardde. Eerder werd overigens ook de Palestijnse minister van Jeruzalem, Fadi Hilmi, om dezelfde reden enkele uren vastgehouden. Woensdag verklaarde de woordvoerder van de VN-hulporganisatie voor de Palestijnen UNRWA, dat Israel ook de pogingen van deze organisatie om de spreiding van het corona-virus in de vluchtelingenkampen bij Jeruzalem hindert. Woordvoerder Sami Mshasha zei dat pogingen van de PA en van UNRWA om de spreiding van het virus in de kampen tegen te gaan actief door Israel worden tegengewerkt en dat dit een voortzetting is van Israels politiek, nadat de Amerikaanse president Trump twee jaar geleden de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem verplaatste en Jeruzalem erkende als Israels onverdeelde hoofdstad.

– Eerder verschenen bij Abu Pessoptimist