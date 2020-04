Trump ontslaat hoofd bureau vaccinontwikkeling

Trump is weer eens compleet afgegaan nadat hij wekenlang het (anti-malaria) medicijn hydroxychloroquine heeft staan promoten als mogelijk anti-coronavirus medicijn, dat je het gewoon maar moest nemen, wat had je immers te verliezen nietwaar?

Nou, je leven bijvoorbeeld, door gevaarlijke hartritmestoornissen die het medicijn kan veroorzaken bij verkeerd gebruik, en ten tweede is inmiddels uit een trial gebleken dat het absoluut geen effect heeft, dat er zelfs iets meer covid-19 patiënten overleden die het middel gebruikten dan degene die het niet kregen.

En natuurlijk moest er iemand boeten voor deze zoveelste volkomen door hemzelf veroorzaakte afgang, omdat hij werkelijk nooit eens zijn muil houdt over zaken waar hij zelfs voor zijn doen uitzonderlijk weinig vanaf weet. In dit geval betrof het Rick Bright, hoofd van de Department of Health and Human Services’ Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), het landelijk bureau dat gaat over de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus, die direct al bezwaar maakte tegen een ongecontroleerde inzet van dit medicijn. Afgelopen dinsdag werd hij overgeplaatst naar een lagere functie bij de National Institutes of Health.

Bright wil nu dat de Department of Health and Human Services onderzoekt of zijn degradatie gemotiveerd werd door politieke motieven – Trump in een slecht daglicht stellen staat immers vrijwel gelijk aan hoogverraad onder deze regering – of dat er wellicht zelfs financiële motieven aan ten grondslag lagen. Trump zelf heeft geld geïnvesteerd in een fabriek dat een vorm van hydroxychloroquine maakt en diverse Republikeinse donors hebben grote belangen in op hydroxychloroquine gebaseerde drugs

Of dat onderzoek er komt, en zo ja ergens toe zal leiden, valt te betwijfelen, want tot nu toe is elk onderzoek naar wie of wat dan ook in verband met deze regering effectief gesaboteerd door Donald Trump en William Barr. De Amerikaanse wetgeving biedt blijkbaar ruime mogelijkheden voor personen in machtsposities, en zeker de president, iedereen te ontslaan die ook maar iets van hen wilt onderzoeken, en anders zorgt Barr er op de achtergrond wel voor dat iets te ijverige juridische medewerkers of officieren van justitie overplaatst worden.