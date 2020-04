Mustafa Koçak, tweede dode van hongerstaking in Turkse gevangenis

Ingezonden door Petra

Mustafa Koçak wilde alleen maar gerechtigheid. Hij werd op basis van ‘aangifte’ van een fictieve informant gearresteerd. Zonder enig vorm van bewijs werd hij vervolgens door een rechtbank in Istanbul veroordeeld tot onvoorwaardelijk 39 jaar gevangenisstraf wat daarna omgezet zou worden tot levenslang.

Mustafa Koçak 28 jaar oud wilde een eerlijk justitieel proces, hij eiste inzage in zijn dossier, hij wilde via hoger beroep dat opnieuw naar zijn dossier zou worden gekeken. Zijn oproep was bij de Turkse staat, bij de Turkse justitie aan de doof mans oren besteed. Erdoğan en de zijnen hadden immers hun recht gesproken.

Om zijn eisen kracht bij te zetten en zijn onschuld te bewijzen heeft Mustafa Koçak helaas na 297 dagen hongerstaking zijn leven op 28 jarig jonge leven moeten bekopen met de dood. Zijn kist slechts 29 kg zwaar werd in Istanbul ter aarde besteld. Mustafa zal, net als Helin Bölek, voortleven als symbool tegen onrechtvaardigheid. Mensen die hun eigen leven opofferen ten gunste van de mensheid zodat anderen deze onrechtvaardigheid niet hoeven te ondergaan.

Om deze onrechtvaardigheden onder de aandacht te brengen heeft de Britse journalist Steve Sweeney een hongerstaking van 24 uur begonnen. Ik hoop dat dit een estafette actie wordt, welke Nederlandse journalist zal dit estafette stokje overnemen.

Zie verder hier

– Redactionele noot: Mustafa Koçak is op 24 april overleden