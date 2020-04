Progressieve Paneuropeanen en LHBTQI+-partij in stadsbestuur München

In München, hoofdstad van de Duitse Vrijstaat Beieren, is een stadscoalitie van Groenen, sociaaldemocraten en progressieve paneuropeanisten gevormd. De coalitie is nog opmerkelijker, want ook de Rosa Liste, belangenbehartigingspartij voor de LHBTQI+-bevolking maakt als bondgenoot van de Groenen deel uit van de coalitie.

München is hiermee een opvallend progressief eiland in West-Europa.

Mobiliteit, wonen, sociale voorzieningen en klimaatbeleid hebben voorrang voor de coalitie. Dit zal flinke investeringen van de overheid met zich meebrengen, wat op den duur op een grote schuld voor de gemeente zou kunnen uitlopen.

De Groenen zijn verreweg de grootste partij in München sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Voor de paneuropese partij VOLT is het de eerste gelegenheid om deel te nemen aan bestuur.

– Nordbayern