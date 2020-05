Palestijnse actrice weigerde Israelische prijs wegens de datum waarop hij werd uitgereikt

De winnares van de prijs voor de beste tv-actrice in Israel van dit jaar 2020 heeft er vanaf gezien de prijs in ontvangst te nemen. De uitreiking ervan vond plaats afgelopen woensdag, op Israels Onafhankelijkheidsdag. Dat was tevens de dag waarop de ‘Nakba’ oftewel de verdrijving van het grootste deel van Israels Palestijnse bevolking actueel was en dat vond zij te pijnlijk.

De actrice in kwestie was de Palestijnse Ruba Blal Asfour uit Nazareth. Zij kreeg de prijs van de Israelische Academie voor Film en Televisie voor haar rol in de tv-serie ‘Onze jongens’.Die ging over de ontvoering in 2015 van de 15-jarige Palestijnse jongen Mohammed Abu Khdeir uit Shu’afat in Jeruzalem, die door zijn Israelische kidnappers levend werd verbrand.

Ruba Blal Asfour speelde daarin de rol van Abu Khdeirs moeder. Ze zei dat ze in de periode van de opnamen de ongelofelijke pijn onderging van het onrecht dat de familie van Mohammed Abu Khdeir was aangedaan en dat van andere kind-gevangenen of -martelaars. Ze had het zo erg gevoeld dat ze haar eigen kinderen in die tijd nauwelijks nog kon omhelzen.

Ruba Blal Asfour won eerder een prijs (de Ophir-prijs,een Israelische ”Oscar”) voor haar rol in de film “Sand Storm”, en een prijs in het Sundance Festival. Bij het verlenen van de Ophir prijs bleef ze in de zaal zitten omdat ze niet met de ultra-rechtse minister van Cultuur Miri Regev op één podium wilde staan.

Enkele collega’s van Blal Asfour toonden begrip voor het feit dat zij de prijs voor beste actrice weigerde en suggereerden dat het mogelijk voor de Academie voor Film en Televisie een reden zou kunnen zijn volgende jaar de prijs op een andere datum uit te reiken.

– Eerder verschenen bij Abu Pessoptimist