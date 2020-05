Zestien maanden voor Mais Abu Ghosh voor, ja, voor wat?

De Israelische militaire rechtbank in de nederzetting Ofer heeft afgelopen zondag de studente Mais Abu Ghosh tot 16 maanden gevangenisstraf veroordeeld. De straf geldt vanaf het moment van haar arrestatie in augustus 2019. Bovendien hangt haar een straf van 12 maanden voorwaardelijk boven het hoofd als ze in herhaling valt in de komende vijf jaar. En tenslotte moet ze een boete betalen van 2.000 shekel.

De veroordeling is duidelijk. Maar dat is niet erg het geval voor wat betreft de redenen waarvoor. Ze is veroordeeld voor haar activiteiten als 4ejaars studente journalistiek aan de Bir Zeit Universiteit en haar lidmaatschap van de Progressieve Democratische studentengroep Qutub. Verder deelname aan een conferentie in 2018 over het recht van Terugkeer in Beiroet (Libanon) waarbij ze ”de vijand zou hebben ontmoet in de vorm van ”activisten van Hizbollah”.

De journalist Gideon Levy van de krant Haaretz schreef destijds over Mais’ arrestatie en noemde de redenen daarvoor ronduit belachelijk. De studentenporganisatie zou volgens de Shin Bet gelieerd zijn aan het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Dat ontkent de organisatie en het lijkt ook vooral een argument om politieke activiteiten op de universiteit de kop in te drukken. Daarvoor wordt wel vaker het argument van ”banden met het Volksfront” gebruikt. Het argument van haar reis naar Beirout lijkt er met de haren bij gesleept. Evenals het feit dat ze een rapport voorbereidde over het doodschieten van Hadeel Hashlamoun, een 18-jarig meisje dat in Hebron standrechtelijk werd geëxecuteerd door Israelische soldaten.

Levy schreef ook dat ze door de Shin Beit als ”terroriste” werd behandeld omdat ze in het bezit was van twee met zand gevuld flessen met een dop van textiel, die misschien als molotov cocktails waren bedoeld. En omdat ze van plan was een zomerkamp te organiseren. Hij voegde eraan toe dat Mais in augustus tegelijkertijd met een 50-tal anderen,meest studenten, werd opgepakt, omdat de Shin Bet zogenaamd overtuigd was van het bestaan van een netwerk dat verantwoordelijk zou zijn voor de dood van het meisje Rina Schnerb, dat die maand werd gedood door een bomaanslag tijdens een wandeling in de buurt van de nederzetting Dolev. Mogelijk werd Mais ookuitgekozen omdat eerder eer broer van haar werd gedood nadat hij een koloniste had vermoord met een mes, en precies een jaar later een neef eveneens werd gedood, omdat hij een ”ramaanval” met een auto uitgevoerd.

Het is duidelijk dat Mais tijdens haar arrestatie is gemarteld. Haar vader herkende haar aanvankelijk niet toen hij haar na een tijd gevangenschap terugzag. De verdediging heeft dit tijdens de ‘rechtszaak’ uiteraard gemeld. De rechter heeft er geen aandacht aan geschonken.

– Eerder verschenen bij Abu Pessoptimist