Duizenden protesteren in Athene tegen rampenkapitalistische milieuwetgeving

Duizenden zijn afgelopen maandag bijeengekomen in Athene om te protesteren tegen de nieuwe anti-milieu-wetgeving van de regerende rechtse Nieuwe Demokratie-partij. De partij heeft zijn best gedaan de wet voor te bereiden en aangenomen te krijgen tijdens de pandemie, in de hoop maatschappelijke onrust voor et zijn. Het protest vond plaats op de eerste dag waarop de “lockdown”-maatregelen in Griekenland vervallen zijn.

Het wetsontwerp, getiteld “Gemoderniseerde Milieuwetgeving” beoogt het uitgeven van vergunningen aan private investeerders te vergemakkelijken. Hun wordt toegestaan projecten te ontwikkelen in beschermde gebieden, en ook op plaatsen waar gemeenschappen zich verzetten tegen de verwoesting van hun omgeving door het kapitaal. Zo wordt openbaar onderzoek van voorgestelde ontwikkeling verder verminderd door deze nieuwe “snelle” procedures.

