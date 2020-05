Ook İbrahim Gökçek van Grup Yorum gestorven

Gister is, na 323 dagen doods-hongerstaking de muzikant İbrahim Gökçek van Grup Yorum overleden in zijn strijd voor het stoppen van de repressie tegen de band uit Turkije.

Op 5 mei had de muzikant besloten zijn hongerstaking te beëindigen nadat Turkse politici hadden besloten met de band in gesprek te gaan om concerten toe te staan.

Hierop besloot Gökçek zijn hongerstaking te beëindigen waarop hij direct naar de intensive care van het Ryap ziekenhuis in Istanbul werd overgebracht. Daar werd hij verzorgd maar na 1,5 dag in het ziekenhuis stopt om 1 uur ’s nachts op 7 mei alsnog zijn hart te kloppen. Zijn lichaam was totaal uitgeput en kon niet meer gesterkt worden.

Duizenden mensen woonden in de wijk Gazi in Istanbul de afscheidsceremonie bij, waarbij liederen van de band Grup Yorum gezongen werden. İbrahim Gökçek werd onder een rode vlag begraven.

Eerder stierven ook al (Helin Bölek ) en (Mustafa Koçak). Bölek was ook lid van de Grup Yorum en streed net als Gökçek voor de opheffing van de repressie tegen de band. Koçak stierf op 3 april voor zijn eis van een “eerlijke rechtszaak”, hij zat al langer vast zonder duidelijke aanklacht of rechtszaak.

In Gazi (Istanbul) was gister een poging tot een demonstratie ter ere van Gökçek, maar de demonstranten werden door de politie tegengehouden met o.a. waterkanonnen en de mobiele eenheid.

– Ontleend aan Indymedia, dat het dan weer heeft van ANF