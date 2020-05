Artsen Zonder Grenzen helpt inheemse mensen in de VS

Nee, het “indianenreservaat” is niet meer een veilige plaats om te wonen in deze coronatijden. De hoogste sterftecijfers (het zijn steeds cijfers, heel zelden namen of gezichten) in de VS – en daar zijn de cijfers al de hoogste ter wereld – worden gehaald in de reservaten. Veel mensen op deze plaatsen hebben al “onderliggende aandoeningen” door armoede en afgedwongen cultuurafneming. De relatieve sterfte onder de Navajo is de hoogste van de VS.

De gezondheidszorg in de VS is wereldberoemd om zijn afwezigheid. Er zijn nu teams van Artsen Zonder Grenzen ingezet bij de inheemse Pueblo in New Mexico en de Navajo (verdeeld over drie deelstaten). De ploeg bestaat uit twee artsen, drie verpleegkundigen en vroedvrouwen, een specialist op het gebied van waterzuivering en een gezondheidsdeskundige.

The Hill

(afbeelding: Edward Curtis)