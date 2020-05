Actie tegen kolencentrale in Duitsland

Het is neoliberale logica: staats/overheids-nutsbedrijven worden “de markt” opgeslingerd en dus opgekocht door staatsbedrijven van elders. De Finse en de Zweedse staat (Vattenfall!) zetten kolencentrales op in Duitsland, dat op de een of andere manier (net als Finland en Zweden) een redelijke reputatie heeft bij schimmig links.

Datteln ligt niet ver van de grens met Gelderland.

Een persbericht van zondag 17 mei:

Vandaag hebben meer dan honderd mensen gedemonstreerd voor de energiecentrale Datteln 4, tegen de voor de zomer geplande ingebruikneming van de kolencentrale. De actiegroep Ende Gelände heeft tot de betoging opgeroepen. Tegelijkertijd protesteerde het lokale burgerinitiatief Netzdatteln in het stadscentrum. Enkele dagen voor de aandeelhoudersvergadering van de onderneming Uniper op 20 mei eisten de demonstraties meer klimaatrechtvaardigheid.

“We moeten verhinderen dat we van de coronacrisis meteen in de volgende crisis glijden. Ons economisch systeem heeft een nieuwe start nodig, zodat het crisisbestendig, veilig voor de toekomst en rechtvaardiger voor alle mensen wordt. Een nieuwe kolencentrale in 2020 hoort daar beslist niet bij, maar is klimaatpolitieke waanzin,” zegt Ende-Geländewoordvoerster Kim Solievna.

Een oorspronkelijk voor mei geplande massa-actie van burgerlijke ongehoorzaamheid had Ende Gelände al afgezegd wegens de corona-pandemie. Een overweldigende meerderheid wijst het ingebruiknemen van Datteln 4 af,” zegt Kim Solievna.

Met de demonstratie wijst Ende Gelände op de uitbuitende toeleveringsketen van de steenkool. “Uniper importeert bloedkool om het klimaat schadende stroom te produceren, die niemand nodig heeft. De gezondehid van alle mensen hoort voor de belangen van het concernt e gaan,” aldus Kim Solievna. De kolen worden onder andere uit het Russische gebied Koezbass ingevoerd, waar longaandoeningen en kanker veelvuldig voorkomen en mensen hun huis en voedselvoorziening kwijtraken door gedwongen verhuizing voor de kolenwinning.

Ende Gelände houdt rekening met een ingrijpend concept voor bescherming tegen infectie. De deelnemende mensen hielden tenminste drie meter afstand van elkaar, heen- en terugreis vonden individueel plaats.

