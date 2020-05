Zeggen hoe het zit wordt niet gewaardeerd bij #BorisBroadcastingCorporation

Newsnight, ik kijk er al jaren niet meer naar nadat het ooit een vast ankerpunt op de avond was. Zoals alle actualiteitenprogramma’s van de BBC op den duur is het gelijkgeschakeld als spreekbuis van de Tories en gretig lasteraar tegen Labour, vooral tegen Corbyn.

Sinds vorig jaar is Emily Maitlis de hoofdpresentatrice, als eerste bij een volledig vrouwelijke ploeg.

Emily Maitlis is niet “links”, zoals de eeuwige ultrarechtse praatjesmakers zullen insinueren. Ze is joods en “ze” zullen daar nooit iets over zeggen maar zoals het bij de geniepige heersende klasse hoort speelt het weten altijd een rol, zie de campagne tegen Kamervoorzitter Bercow, de bacon van Ed Miliband, en dit alles is niet in strijd met het stoken tegen Corbyn. Daar ben je heerser voor, vooral in Engeland, waar ze het kapitalisme tenslotte hebben uitgevonden.

Maitlis neemt wel de journalistiek serieus. Zij heeft het voor elkaar gekregen dat prins Andrew zich volledig voor gek zette in een interview over zijn band met Jeffrey Epstein, met allang beroemde passages als “ik kan niet zweten” en “ik was bij de Pizza Express in Woking”.

Eergisteravond opende zij met een samenvatting van de situatie rond de Raspoetin van Boris de Pfeffel Johnson. “Wat is daar mis mee?” vroeg een mederedacteur hier in het redactielokaal toen ik het filmpje ter sprake bracht.

Wat er mis aan is, is dat het klopt, en daar houdt men niet van als heersende klasse die tenslotte de werkelijkheid niet op televisie gezien wil hebben.

Gisteren was er veel geluid over haar schorsing vanwege dit:

Vandaag zegt zij dat zij zelf om een avond vrijaf heeft gevraagd.

Niet erg geloofwaardig, maar een manier om wederzijds gezichtsverlies te voorkomen.

Alsof de geloofwaardigheid van de BBC onder de Tories te redden is.

Uitgelichte afbeelding:

By Gothick – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10099200