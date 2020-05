Black in the USA: Witte Huis belegerd met updates

In Washington wordt momenteel het Witte Huis letterlijk belegerd. De situatie wordt met de minuut grimmiger. Livestream:

Oeps, toen viel de livestream weg omdat de reporter het hazenpad koos. Beelden van eerder op de avond:

Aanvulling: Volgens Associated Press zou het Pentagon(!) van plan zijn militaire politie naar Minneapolis te sturen.

Een buschauffeur weigert arrestanten te vervoeren en krijgt een warm applaus:

