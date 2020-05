Plunderen hebben we van jullie geleerd. Tamika Mallory zegt waar het op staat

De Grote Kladderadatsj lijkt echt aan de gang te zijn, mensen. Of is het opnieuw een strovuur zoals de afgelopen tien jaar meermalen in de VS?

Luister, huiver, stem in. Helaas alleen als twitterfilmpje.

Tamika Mallory, medevoorzitter van de Women’s March (herinnert u die zich nog?)

"America has looted black people. America looted the Native Americans when they first came here, looting is what you do. We learned it from you. We learned violence from you. If you want us to do better, then damnit, you do better.” —Tamika Mallory, Nat. Co-Chair of Women's March pic.twitter.com/EP2VpnCYMw

