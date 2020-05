Israelische bezetters doden een ongewapende autistische man en een huisvader die zijn familie wilde ophalen

De Israeli’s hebben in de afgelopen 24 uur twee Palestijnse dertigers doodgeschoten. Eén van hen was een autitische man die zoals elke dag op weg was naar een school voor mensen met speciale behoeften. De ander een huisvader die ervan werd beschuldigd militairen met zijn auto te hebben willen ”rammen”.

De autistische man werd zaterdagmorgen in Jeruzalem doodgeschoten vlak bij zijn school. Het was de 32-jarige Iyad Khairi Hallak uit de wijk Wadi Joz in Jeruzalem. Volgens de grenspolitie die hem doodde dachten de agenten dat hij een wapen droeg. Hij gaf geen gehoor aan de opdracht om te stoppen,maar rageerde angstig en verschoolzich achter een vuilcontainer. De agenten achtervolgden hem daarop, schoten hem met tien kogels neer en lieten hem liggen zonder hulp te bieden. Hij bleek uiteraard ongewapend.

De toegangen tot de Oude Stad van Jeruzalem werden intussen gesloten voor in- en uitgaande personen. Het huis van de familie Hallak werd na de dood van Iyad doorzocht. Familieleden van de man verklaarden dat Iyad Hallak niet in staat was geweest wie dan ook ooit kwaad te doen.

De moord riep de nodige protesten op, onder meer door de overeenkomst met de dood van de Amerikaan George Floyd in Minneapolis. Iyad werd door de politie doodgeschoten omdat hij Palestijn was, Floyd werd door de politie vermoord omdat hij zwart was. In beide gevallem gebeurtenissen die zich met regelmaat vooedoen en nagenoeg nooit worden bestraft. De moord op Iyad lokte commentaar uit van Ayman Odeh en Ahmed Tibi van de (Arabische) Verenigde Lijst in het Israelische parlement. De laatste bezocht Hallaks familie en eiste een internationaalonderzoek. Ook Jawad Shabarin van de mensrechtenorganisatie al-Haq vroeg om een dergelijk onderzoek. Enkele honderden mensen demonstreerden zaterdag met borden waarop gerechtigheid werd gevraagd zowel voor Iyad Hallak als voor George Floyd.

De andere man werd vrijdagavond door soldaten doodgeschoten nabij het dorp Nabi Saleh (Israelische bronnen spreken van ”in de buurt van een bron bij de nederzetting Halamish”) in de buurt van Ramallah. De man was de 37-jarige Fadi Adnan Sarhan Samara, een vader van vijf kinderen uit het dorp Abu Qash ten noorden van Ramallah.

Volgens de militairen probeerde Samara hen met zijn auto te rammen. Zij wisten echter op tijd weg te komen en neutraliseerden vervolgens de dreiging.(Neutraliseren is een Israelisch eufemisme.Het betekent dat zij de man doodschoten).

Familieleden van Samara vertelden dat Fadi, die in Israel werkte, zich na thuiskomst op weg had begeven om zijn vrouw en kinderen op te halen die ter gelegenheid van Eid al-Fitr een bezoek hadden gebracht aan de familie van zijn vrouw in az-Zawiya,een dorp ten westen van Salfit. Zij, en ooggetuigen van de moord, vertelden dat Fadi niet had geprobeerd de militairen die op een bankje zaten, te rammen, maar dat hij de macht over het stuur had verloren nadat kolonisten het vuur hadden geopend op zijn auto. De militairen openden vervolgens ook het vuur op de auto. Fadi werd in zijn benen geraakt. De militairen lieten hem vervolgens ongeveer een uurliggen, tot hij was doodgebloed.

Zijn broeren en een neef, die beiden kortte tijd gearresteerd werden nadat ze Fadi hadden geïdentificeerd, zeiden dat de militairen Fadi’s lichaam in beslag hadden genomen en hen vertelden dat de familie het terug zou krijgen ”misschien in twee uur, misschien in twee maanden en misschien in twee jaar”. De broer en de neef eisten een onderzoek. Onderzoeken spreken de Israelische politie en/of militairen echter in vrijwel alle gevallen vrij.

In het dorp Abu Qash braken na de moord op Fadi rellen uit. Militairen vuurden onder meer zogenoemde rubberkogels en traangas af op de dorpelingen.

Het was sowieso een nare week, deze week in Eid al-Fitr (het Suikerfeest) op de Westoever. In het noorden van de Jordaanvallei ontmantelden de Israeli’s vier winkels waar langs de weg groenten en fruit werden verkocht, in Silwan werd een familie gedwongen haar eigen huis deels te slopen, in de buurt van Nablus gingen een huis, een centrum voor toerisme en een schuur tegen de vlakte, en in Deir Dibwan ten oosten van Ramallah namen kolonisten 47 dunam (4,7 hectare) land in bezit.

Maandag schoten Israelische militairen twee leden van een familie die graan oogstten op hun eigen land bij al-Mughayyir (ten oosten van Jeruzalem) respectievelijk in hun been en hun buik.

– Eerder verschenen bij Abu Pessoptimist