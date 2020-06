Solidariteitsprotest tegen anti-zwart geweld in VS en EU, Amsterdam 1 juni 2020

Op 25 mei 2020 mei, werd George Floyd in Minnesota met bruut politiegeweld om het leven gebracht door een politieagent die minutenlang met zijn knie zijn keel dicht drukte terwijl zijn collega’s toekeken. “Ik kan niet ademen” waren de laatste woorden van Floyd. Woorden die deden denken aan de politiemoord op Eric Garner in New York in 2014. Op 12 maart jl., werd verpleegster Breonna Taylor in haar huis door de politie doodgeschoten toen ze ‘op zoek waren naar een verdachte’. Op 23 februari jl., werd #AhmaudArbery door een ex-agent en zijn zoon vermoord terwijl hij aan het joggen was. Op 27 mei jl., werd Tony McDade, een zwarte transman, door de politie vermoord in Florida. Deze zwarte Amerikanen zijn slechts de laatste slachtoffers van systematisch institutioneel racisme in de VS. In het hele land komen mensen in verzet tegen het racistische geweld. Op 1 juni 2020 wordt er ook in Nederland een protestmanifestatie georganiseerd in solidariteit met de beweging in de VS en tegen anti-zwart geweld in Nederland. Gedurende de week zullen er ook andere acties worden georganiseerd in andere steden door verschillen individuen en groepen. Op dinsdag wordt er een manifestatie in Den Haag georganiseerd.

Institutioneel anti-zwart racisme

Het geweld in de Verenigde Staten is al decennialang een probleem en wordt door mensen en media veroordeeld. Institutioneel racistisch geweld tegen zwarte mensen is echter geen Amerikaans probleem, het is een probleem dat zich ook in Nederland en de rest van Europa manifesteert.

Op 28 juni 2020 is het precies 5 jaar geleden dat #MitchHenriquez door politiegeweld wordt omgebracht in Den Haag. Dit korps weigerde om een agent die een Marokkaans-Nederlandse man mishandelde en zichzelf ‘Marokkanenverdelger’ noemde te ontslaan terwijl de klokkenluider moest vertrekken. De Belastingdienst heeft jarenlang mensen op basis van nationaliteit extra gecontroleerd. Talloze onderzoeken tonen aan dat er sprake is van institutioneel racisme op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, binnen de politie en binnen andere instituten.

De afgelopen jaren is het institutionele geweld tegen zwarte mensen in het bijzonder tot uiting gekomen tegen vreedzame demonstranten van Kick Out Zwarte Piet. De laatste woorden van #GeorgeFloyd “Ik kan niet ademen” deden denken aan het disproportionele politiegeweld bij de arrestatie van Jerry Afriyie tijdens de intocht in Gouda in 2014. De massa arrestaties in Rotterdam 2016 staan vanwege het gewelddadige politieoptreden tegen zwarte demonstranten nog bij velen op het netvlies gebrand. De daaropvolgende jaren werden de rechten van anti-zwarte piet demonstranten zowel door de politie als door geradicaliseerde pro-Pieten geschonden. De aanslag op de landelijke manifestatie van #KOZP was een dieptepunt voor de Nederlandse democratie en haar pretenties van gelijkwaardige politieke rechten voor Zwarte mensen. Hoewel slechts enkele daders werd gearresteerd is er nog geen vervolging aangekondigd.

Het nalatig handelen in de handhaving van het grondwettelijk verbod op racisme binnen de overheid en de samenleving is een terugkerend thema. De Korpschef van de Nationale Politie heeft baangarantie gegeven aan agenten die zich tijdens hun werk schuldig hebben gemaakt aan buitensporige geweldpleging. Amber alerts voor vermiste zwarte kinderen worden te laat ingeschakeld. Zwarte kinderen worden sneller geframed als gevaarlijk, krijgen vaker op jonge leeftijd te maken met politiegeweld en hun rechten op psycho-sociale veiligheid en gelijkwaardige behandeling worden stelselmatig geschonden. In het ‘Caribische deel van het Koninkrijk’ worden zwarte mensen als tweederangs burgers behandeld.

Europa

Aan de grenzen van ‘Fort Europa’ hebben duizenden mensen – veelal zwarte mensen – hun leven verloren vanwege het dodelijke immigratiebeleid dat door de Nederlandse staat wordt ondersteund. Een immigratiebeleid dat daarenboven ge-illegaliseerde Zwarte mensen slachtoffer maakt van arbeids-exploitatie in de Europese agrarische, bouw en horeca sector. Zwarte ge-illegaliseerde mensen worden op het Europese continent stelselmatig vervolgd, gedetineerd zonder inachtneming van mensenrechten waarborgen en gedeporteerd naar onveilige landen. We mogen niet langer wegkijken van de (dodelijke) gevolgen van institutionele anti-zwarte racisme in Nederland, en in Europa. Zwarte levens doen er ook in Nederland toe. (Black Lives Matter in the Netherlands and Europe Too)

Keti Koti maand: racisme is een erfenis van het koloniale en slavernijverleden

Anti-zwart racisme is zowel in de VS als in Nederland, geworteld in een lange geschiedenis van kolonialisme, slavernij en imperialisme. Op 1 juni 2020 wordt jaarlijks de Keti Koti maand geopend in Amsterdam met een manifestatie voor de deur van de burgemeester. De stad Amsterdam was immers mede-eigenaar van de kolonie Suriname. Vanwege de Coronacrisis kan deze opening van de Keti Koti maand in 2020 niet doorgaan. Door de huidige crisis van wereldwijde anti-zwart racisme nodigen wij u toch uit voor een protestactie op deze belangrijke dag.

De actie zal plaatsvinden op de Dam. De kolonie Suriname was eigendom van de ‘Sociëteit van Suriname’, hun hoofdkantoor was in het Paleis op de Dam. We roepen allen op om onze solidariteit te tonen met de demonstranten in de VS én om ons uit te spreken tegen institutioneel racisme in Nederland en Europa.

Wanneer? 1 juni 2020

Waar? Dam, Amsterdam

Tijd? 17:00-18.30

* Dit protest in Amsterdam is een initiatief van het collectief Kick Out Zwarte Piet (Zwarte Piet is Racisme, Stop Blackface) in samenwerking met Black Queer & Trans Resistance NL die in verbinding staan met andere actiegroepen en individuen die de rest van de week solidariteitsacties organiseren.

**Veiligheidsmaatregelen ‘1,5 meter protest’: wij zijn ons ervan bewust dat de Coronacrisis nog niet voorbij is. Hoewel het aantal besmettingen is afgenomen roepen wij een ieder op om een mondkapje of gezichtsbescherming te dragen en 1,5 meter afstand te houden. Heb je klachten, blijft thuis! Mensen die binnen de risicogroep vallen kunnen via een livestream de protestmanifestatie bijwonen.

*** Vreedzaam protest: “Een vreedzaam protest is wat wij nastreven. Wij zijn niet uit op gewelddadige activiteiten, rellen, delicten of andere vormen van protest die tot onnodige provocatie en agressie kunnen leiden. Houd rekening met de veiligheid van je mede-betogers, hun naasten en degenen die afhankelijk zijn van hun veilige thuiskomst. Hiermee keuren we de vorm van protest in de VS niet af, we zien het als een vorm van verzet. Zoals Martin Luther King Jr. zei: ‘A riot is the language of the unheard’ ”

Facebook event: https://www.facebook.com/events/283690002806623/

– Via Indymedia