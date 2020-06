Krachtig eerbetoon in Brussel aan slachtoffers politiegeweld en opstand in de VS

De BLM-beweging in de VS, de slachtoffers George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery en vele anderen kregen ook in Brussel het eerbetoon en de solidariteit die ze verdienen. Met veel meer dan 10.000 deelnemers werd de protestactie in Brussel één van de grootste, mooiste en krachtigste betogingen tegen racisme en politiegeweld sinds mensenheugenis.

Het was voor elke aanwezige een helend moment, een moment van grote solidariteit. De getuigenissen van de nabestaanden van slachtoffers van politiegeweld in België waren hartverscheurend en indrukwekkend. Wij herhalen onze eis dat er dringend transparantie komt en dat de betrokken politieagenten en hun meerderen eindelijk tot verantwoording worden geroepen voor het verlies van Adil Charrot, Mehdi Bouda, Mawda Shawri, Lamine Bangoura, Semira Adamu, Dieumerci Kanda en de vele anderen wiens naam wij niet kennen …

In enkele dagen tijd vond een prachtige groep jonge mensen elkaar om een historische betoging te organiseren. Het was hard werken, maar het is gelukt. In die korte tijd en zonder middelen hebben we vele duizenden mensen samengebracht en er voor gezorgd dat iedereen op de plaats van de betoging veilig bleef en dat iedereen een masker kreeg.

Een nieuwe generatie maakte zich zondag kenbaar op dat grote plein voor het Justitiepaleis, symbool van zoveel onrecht in België. Een generatie die een zee van bordjes meebracht met krachtige boodschappen, die de vuist trots en strijdvaardig in de lucht stak en die de woorden van de sprekers op het podium ondersteunde met luid applaus en slogans. Nu zijn we verenigd en kan niets of niemand ons nog tegenhouden. De opgebouwde woede kreeg gister de kans zich te uiten. Iedereen die aanwezig was voelde dat dit slechts de start is van iets veel groters. Vandaag, maandagavond 8 juni, bespreken we wat er de afgelopen weken gebeurde (en vooral wat er nog zal gebeuren) na in een debat dat live uitgezonden wordt.

De stad is nu in de ban van de heftige gebeurtenissen die zich ruim na afloop van de protestactie hebben afgespeeld. Wij volgen nauwgezet hun beloop. Wij dringen sterk aan bij de politie om de-escalarend te werken, in nauwe samenwerking met o.a. jeugdwerkers, en zich te onthouden van alle geweld. De demonstratie heeft vele families en jonge mensen aangetrokken. We dringen bij de burgemeester aan om zich hard te maken voor hun veilige thuiskomst en zich daar maximaal voor in te zetten. De levens, gezondheid en de fysieke integriteit van de demonstranten zijn vele malen van hoger waarde dan goederen.

– In dank overgenomen van De Wereld Morgen, waaraan ook de uitgelichte afbeelding is ontleend