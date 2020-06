Hopman, Akela, wij doen ons best: waar staat het standbeeld van de Stichter?

Hij was koloniaal veldheer, oprichter van de padvinderij*) met zijn waas van pedofilie eromheen, sympathisant met de nazi’s, trots van het Britse Rijk.

Zijn standbeeld in Poole aan de kade staat maar enkele meters van zee verwijderd, en zijn fans vrezen het ergste voor het lot van zijn konterfeitsel. Luitenant-Generaal Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, 1st Baron Baden-Powell (dat Powell, lees ik nu, moet je met de klemtoon op de laatste lettergreep uitspreken), hij kan niet ongerept de antikoloniale beeldenstorm die opsteekt als logisch behorend bij BlackLivesMatter doorstaan.

Het beeld staat er pas sinds 2008, dus gejammer over Onze Geschiedenis die Zomaar Wordt Uitgewist, komt wel erg zielig over.

Net als het inderhaast opbergen van de Afrikanenslachter.

Colston is trouwens opgevist in Bristol en gaat naar het museum.

Bron.

*) Je moet dat nu scouting noemen in Nederland, maar in mijn jeugd hadden we een ander woord voor deze bedoening. Raad er maar naar.