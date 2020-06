Hoe Columbus verdween uit Minneapolis

Een Vrolijk Verhaal van het neerhalen van Columbus in Saint-Paul, tweelingstad van Minneapolis.

“O O Onze Geschiedenis Jank Jank.” Het beeld stond er sinds 1931.

It came down super easy pic.twitter.com/os2owP6OWP — Max Nesterak (@maxnesterak) June 10, 2020

People dance around the statue. pic.twitter.com/6gIPTe9nBs — Max Nesterak (@maxnesterak) June 10, 2020

State troopers are moving people away from the Columbus statue. Now we’re waiting for a truck to come “pick the trash off the street” as one organizer put it pic.twitter.com/SwV1Ia5oUI — Max Nesterak (@maxnesterak) June 10, 2020

Dorene was the main figure in a radio documentary and longread I did about the federal government’s Indian relocation program. Read/hear (some of) her family’s story: https://t.co/iNwr0Oaqa0 — Max Nesterak (@maxnesterak) June 10, 2020

The Christopher Columbus statue was driven away to cheers and drum beats pic.twitter.com/3pMUU8jHUu — Max Nesterak (@maxnesterak) June 10, 2020



De American Indian Movement Song*) doet elementair aan – dat is ook de bedoeling. Het is een enkel uit vocalen opgebouwd strijdlied dat door allen die afstammen van de oorspronkelijke bewoners van het Noordelijk Schildpad-Eiland gezongen kan worden.

Deze uitvoering is van de Navajo-punkband Blackface.

*) Ja, het woord Indiaan is te danken aan Columbus, en “Amerika” aan “ontdekkingsreiziger”/koloniaal Vespucci. De Canadese aanduiding First Nations is redelijkerwijze de minst belaste term. Maar de bevrijdingsbeweging AIM maakt geen punt van Indian.