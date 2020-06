Israelisch hooggerechtshof verwerpt wet die diefstal van grond achteraf goedkeurde

Het Israelische hooggerechtshof heeft deze week een wet ongeldig verklaard die de privégronden van Palestijnen waarop (delen van) Iraelische nederzettingen zijn gebouwd met terugwerkende kracht had moeten onteigenen. De wet, ook wel de ”land grab” wet (diefstal van grond wet) genoemd werd in 2017 door de Knesset aangenomen met de bedoeling de nederzettingen die op gestolen grond zijn gebouwd, op deze manier alsnog voor de Israelische wet te legaliseren. Hangende haar behandeling door het hooggerechtshof is de wet echter nooit toegepast.

Een panel van negen rechters bepaalde met acht stemmen tegen één dat de wet niet door de beugel kan. Volgens de president van het Hof Esther Hayut is zij ”onconstitutioneel”. In zijn uitspraak bepaalt het hof dat de wet probeert met terugwerkende kracht ”bepaalde daden die een deel van de bevolking heeft gepleegd (de kolonisten) te legaliseren, ten koste van een ander deel van de bevolking” (d.w.z. de Palestijnen,Abu P.) Tegelijkertijd werd echter in de uitspraak toegegeven dat veel van de bouw op Palestijnse privé gronden was gedaan met medeweten en in samenwerking met de regering. Rechter Noam Sohlberg, die zelf in een nederzetting woont en die als enige tegen het ongeldig verklaren van de wet stemde, zei te verwachten dat het herroepen ervan niemand ten goede zou komen. ”Niet de kolonisten en zelfs niet de landeigenaren”.

Hij kan gelijk krijgen. Een bron uit de omgeving van Benjamin Netanyahu zei dat de problemen rond het landbezit waarschijnlijk zullen worden opgelost als de Israelische wet op het gebied wordt toegepast. Hij doelde daarmee op de plannen om het gebied binnenkort te annexeren.

– Eerder verschenen bij Abu Pessoptimist