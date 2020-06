Een blik in de Autonome Volksrepubliek van vier blokken in Seattle (CHAZ)

Ook een als anarchistisch-geregeld aandoende vrije ruimte heeft in deze wereld het karakter van “een staat”, of we het willen of niet.

Een niet onsympathieke kleine reportage van de Capitol Hill Autonome Zone in Seattle:

Wat bij de beelden opvalt is dat het georganiseerd lijkt door (tamelijk) jonge mensen.

De toekomst.

The Guardian:



Uitgelichte afbeelding van de moestuinen van CHAZ:

