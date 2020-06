Droogte Zimbabwe: mensen overnachten in wachtrij voor water

Nu de waterreservoirs bijna uitgeput zijn en er in het beste geval één dag per week water uit de leidingen komt, is water vinden een strijd geworden in de tweede grootste stad van Zimbabwe.

Tweemaal per week voegt Nothi Mlalazi zich bij een lange rij met tientallen andere mensen – van wie sommigen er zelfs ‘s nachts hebben geslapen. De wachtrijen voor water zijn het nieuwe normaal geworden in Bulawayo, de op een na grootste stad van Zimbabwe.

Terwijl het uitgedroogde Zuid-Afrikaanse land de ergste droogte in jaren doormaakt – een probleem dat wetenschappers in verband brengen met klimaatverandering – hebben de aanhoudende watertekorten de bewoners in sommige buitenwijken al meer dan drie maanden zonder stromend water gezet.

– Lees verder bij de bron, De Wereld Morgen/IPS