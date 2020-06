Massademonstraties tegen regime in Mali

Gisteren, de dag dat de Duitse minister van buitenlandse zaken stelt dat de inspanning van de zogenaamde Vredesmissie om Stabiliteit te geven aan Mali (het regime overeind houden dus) opgevoerd dient te worden, kwam een onafzienbare menigte in de hoofdstad Bamako op de been om het aftreden van de president te eisen. Een van de punten is de eis dat het afgelopen moet zijn met de exploitatie van “grondstoffen” (mineralen) door zogeheten westerse maatschappijen.

Het was de tweede massale mobilisatie sinds 9 juni.

De zogenaamde vredesmissie tegen “het terrorisme” in Mali volgde op een militaire staatsgreep die een einde maakte aan nog niet zo lang functionerende democratie, een regime dat van harte ook door Nederlandse militairen overeind gehouden wordt (in feite een pan-Europese herkolonisering).

AlJazeera