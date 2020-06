Chagos: al meer dan vijftig jaar een zaak van #BlackLivesMatter

Het Britse ministerie van buitenlandse zaken heeft in het geniep de uitspraak van het Internationale Gerechtshof aangaande Chagos afgewezen. Groot-Brittannië heeft het zogenaamde British Indian Ocean Territory in 1965 illegaal afgescheiden van Mauritius, dat in 1968 onafhankelijkheid verwierf. Om de Verenigde Staten een basis te geven op Diego Garcia, het hoofdeiland van de archipel, is deze afscheiding uitgevoerd en de bevolking (“some men Friday and some birds” vond men op het Labour-ministerie van koloniale zaken) gedeporteerd.

Overigens worden de gedeporteerden ook weer niet als Echte Engelsen erkend (waar zou het aan liggen…?) en zijn ze opnieuw genomineerd gedeporteerd te worden uit Engeland – waarheen, kan men zich afvragen.

Een commissie uit alle partijen dringt er nu op aan bij het Johnson-regime alsnog de uitspraak van het Gerechtshof te honoreren. De regering van Mauritius heeft de zaak volkomen terecht als een BlackLivesMatter-kwestie aangeduid.

Voorlopig heeft Johnson bij wijze van antwoord het ministerie voor ontwikkelingshulp afgeschaft. Wat natuurlijk eigenlijk wel zo eerlijk is.

inews