Dokwerkers leggen 29 havens aan de Amerikaanse westkust plat in solidariteit met opstand tegen racisme

Vrijdag werd in 29 havens aan de Amerikaanse westkust het werk neergelegd uit solidariteit met de protesten tegen racisme en politiegeweld.

“Van Washington State tot San Diego zal de ILWU (International Longshore and Warehouse Union) opstaan als eerbetoon aan onze broeder George Floyd en in onze strijd om een einde te maken aan systemisch racisme en politieterreur”, zei Trent Willis, voorzitter van de havenvakbond ILWU in Oakland aan Vice.

Jack Heyman, een gewezen havenarbeider die één van de trekkers is van de staking vult aan: “Wij begrijpen dat er wetten gemaakt worden in dit land die werknemers pijn doen, net als er wetten zijn die zwarte mensen pijn doen. Stakingen als deze zijn wat elke vakbond in dit land zou moeten doen.”

Het was niet de enige opmerkelijke actie op Juneteenth, de dag waarop de bevrijding van de tot slaaf gemaakte mensen herdacht wordt. De vakbond United Auto Workers (UAW) zorgde er voor dat in fabrieken verspreid over heel het land de lopende band gedurende 8 minuten en 46 seconden werd stilgelegd. Symbolisch want zo lang lag George Floyd op de grond met de knie van een gewelddadige agent in zijn nek.

Enkele bedrijven zoals Twitter en Nike maakten dit jaar van Juneteenth een feestdag. In de senaat legden de Democraten een voorstel neer om voortaan alle werknemers een vrije dag te gunnen op 19 juni.

Grootste stakingsgolf sinds WOII

Payday Report, een website die het aantal stakingen probeert bij te houden, telde sinds 1 juni stakingsacties in meer dan 540 bedrijven. Tussen 1 maart en 31 mei registreerden ze 260 stakingen. Volgens Payday gaat het om de grootste stakingsgolf in de VS sinds de tweede wereldoorlog.

Soms zijn de stakingen lokaal georganiseerd. In Seattle sloten vorige week vrijdag meer dan 50 bedrijven de deuren nadat de Black Lives Matter-beweging daar opgeroepen had tot een actiedag.

Op 10 juni was er #ShutDownAcademia. Duizenden academici uit de hele wereld stopten hun dagelijkse activiteiten om stil te staan bij racisme in hun werkomgeving.

Het coronavirus sloeg hard toe onder de Amerikaanse arbeidersklasse. De werknemers in de zogenaamde essentiële sectoren stonden net als hier in de vuurlinie. Fabriekshallen en opslagplaatsen bleken de ideale broeihaarden voor het virus. In de vleesindustrie alleen al raakten bijna 25.000 werknemers besmet. 86 van hen overleefden de ziekte niet. Werknemers van kleur zijn oververtegenwoordigd in deze sectoren.

Die onveilige omstandigheden en de onwil van werkgevers om daar iets aan te doen zorgden voor sociale onrust. Zo waren er onder meer bij Amazon opmerkelijke stakingen. Eén van de leiders van zo’n staking, Chris Smalls die door Amazon meteen ontslagen werd, mocht vandaag tijdens een meeting de stakende havenarbeiders in Oakland toespreken samen met onder meer schrijfster en activiste Angela Davis en filmregisseur/zanger Boots Ril

In de VS zijn 29 miljoen werknemers – of één op vijf – momenteel afhankelijk van een werkloosheidsuitkering. Tot juli krijgen zij een verhoogde uitkering. Dat was een onderdeel van het reddingsplan voor de coronacrisis. De Republikeinen willen niet weten van een verlenging van die maatregel. Dat zal vele miljoenen gezinnen in diepe armoede storten.

– door Christophe Callewaert, oorspronkelijk voor De Wereld Morgen