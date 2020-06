Israeli’s executeren man op weg naar bruiloft van zijn zuster

Israelische militairen hebben dinsdag weer een jonge Palestijn geëxecuteerd omdat ze dachten dat hij een aanval met een auto wilde plegen. Het was de 28-jarige Ahmad Mustafa Eraqat uit Abu Dis. Hij was op weg naar de bruiloft van zijn zuster.

Volgens de militairen probeerde Eraqat met zijn auto een soldaat aan te rijden toen hij met zijn auto het ”container” checkpoint passeerde dat tussen Abu Dis en Bethlehem ligt. Hij werd neergeschoten en een video-opname laat zien hoe hij naast zijn auto ligt dood te bloeden. Militairen hielden intussen medisch personeel op een afstand.

De burgemeester van Abu Dis ontkende de beweringen van de militairen. Hij verklaarde dat Eriqat op weg was naar Bethlehem, waar hij zijn zuster zou oppikken in een beauty salon. Hij had haar vandaar naar de plek van haar bruiloft zullen brengen.

Ma’an News meldt dat Sa’eb Eraqat, de voornaamste onderhandelaar van de PLO, in het huis van de vermoorde Ahmad Eraqat zei dat hij op weg was niet om zijn zuster maar om zijn moeder op te pikken om haar naar de bruiloft van zijn zus te rijden.

Ooggetuigen meldden later volgens Ma’an dat Ahmad met zijn auto de stoeprand had geraakt van het trottoir waarop het ”glazen huis”van de controlerende militairen van het checkpoint staat. Die concludeerden dat hij een aanval wilde uitvoeren en openden het vuur op de auto.

– Ook verschenen bij Abu Pessoptimist