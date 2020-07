Autonome Zone Seattle ontruimd door politie, nieuwe uitgeroepen in New York Cy.

Er zijn schietincidenten geweest waarbij twee doden zijn gevallen. Schietpartijen zijn as American as apple pie, net als het vermoorden van zwarte mensen door witte smerissen.

Maar die schietpartijen met doden en gewonden zijn zachtgezegd geen reclame voor een politievrije zone.

En vandaag vond de burgemeester het genoeg.

Het ontruimen is in een uur gebeurd zonder echte tegenstand. Tot nu toe hebben we dit filmpje.

BREAKING – Seattle's CHOP/CHAZ has been dismantled in just under an hour by the police with little or no resistance.pic.twitter.com/2EExBLoNMX — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 1, 2020



In New York City heeft de politie zich bij het stadhuis (City Hall) teruggetrokken, zodat de autonome zone daar ook CHAZ kan heten. Of die ook meer dan drie weken duurt?

Uitgelichte afbeelding: By Ochlo – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91141659