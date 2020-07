Inheemsen blokkeren weg naar Trumptriumpftreffen

“Dat zouden we nu niet meer doen”.

In het land waar hele bergtoppen worden weggeblazen voor openluchtkoolmijnen zou men nu echt niet de harsessen van presidenten in de rotsen van gestolen land (het hele continent is gestolen trouwens) houwen. Zegt men in Washington DC.

Bij deze omgevingverwoestende kitsch komen lui om in devotie op te kijken naar die koppen – de beeldhouwer was van de KKK, wordt dezer dagen nog eens fijntjes vermeld.

De heren Trump en Pence vonden het gisteren nodig daar tegen de zin van de inheemse Lakota een campagnebijeenkomst te organiseren.

De weg naar dit treffen, waartoe de toegang in een loterij was bepaald, is geruime tijd geblokkeerd geweest door verdragsverdedigers.

De onschendbaarheid van de Zwarte Heuvels van Dakota (He Sapa; Zes Grootvaders) is bij verdrag vastgesteld, dat zoals gebruikelijk in door de witten overweldigd Noord-Schildpadeiland totaal geschonden is.

Na enkele uren is de blokkade door politie beëindigd.

Uitgelichte afbeelding: Door Dean Franklin – 06.04.03 Mount Rushmore Monument. (Resized by User:ComputerHotline, 20:17, 12. Mai 2007.), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7930156