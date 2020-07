Lakotavoorzitter: Desnoods hak ik die koppen in mijn eentje weg

Voorzitter van de stam van de Cheyenne River Sioux, Harold Frazier, sprak zich op de morgen van het bezoek van Trump aan He Sapa uit:

“Niets herinnert de Grote Sioux Natie beter aan een land dat geen belofte of verdrag kan houden dan de gezichten, uitgehouwen in ons heilig land op wat de Verenigde Staten Mount Rushmore noemen. We worden nu gedwongen getuige te zijn van het pijnigen van ons land met ophef, arrogantie en vuur, terwijl wij hopen dat onze heilige landen het overleven. Dit brandmerk op ons vlees moet verwijderd worden en ik ben bereid het gratis te doen voor de Verenigde Staten, helemaal alleen als het moet.

Bezoekers kijken naar de gezichten van die presidenten en bezingen de deugden waarvan zij geloven dat zij Amerika het land hebben gemaakt dat het is. Lakota zien de gezichten van de mannen die hebben gelogen, bedrogen en onschuldige mensen hebben vermoord wier enige misdaad was dat zij woonden op het land dat die anderen wilden stelen.

De Verenigde Staten van Amerika wil dat wij allen burgers en familie in hun republiek zijn, maar als zij het zat zijn naar die gezichten te kijken blijven wij achter om te kunnen kijken naar onze folteraars. Wij zijn degenen die onder de blik van hen die ons mishandeld hebben wonen terwijl anderen het voorrecht hebben weg te kijken en verder te gaan. Wij kunnen dat niet.

Als ik die gezichten van ons land kan verwijderen, denk ik niet dat ik alleen zal zijn.”

Uitgelichte afbeelding: ontleend aan twitter – de ongeschonden Zes Grootvaders

Bron