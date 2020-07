De Chagossianen worden ook nog eens bestolen met een internetdomein

Het British Indian Ocean Territory is vooral bekend om de geheime VS-marinebasis op het einalnd Diego Garcia maar het is ook het gebied van de veelgebruikte domein-extensie .io, die populair is bij maatschappijen op het gebied van cryptovaluta en technologie.

De Algemene vergadering van de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie en het Internationale gerechtshof hebben geoordeeld dat de deportatie van de Chagossianen een halve eeuw geleden en de voortdurende bezetting van de Chagos Archipel (British Indian Ocean Territory) onwettig en een ernstige schending van het internationaal recht is.

Volgens de aanklacht hebben de Britten hardnekkig geweigerd de Chagos Archipel op te geven, niet alleen vanwege de aanwezigheid van de VS-marinebasis maar omdat miljarden dollars in duister financiële transacties aan de orde zijn.

In 1997 werd in een geheime overeenkomst met de Britse Kroon het belangrijke landendomein .IO (ccTLD.IO) aan te maken. .IO was een betrekkelijk weinig gebruikt alternatief domein tot zijn populariteit explodeerde omstreeks 2016 in samenhang met de opkomst van de cryptovaluta. In 2017 werd het bedrijf dat .IO bijhield verkocht voor zeventig miljoen dollar aan de internetgigant Afilias Ltd., de tweede in grootte van de Internetdomeinregistreerders.

De Chagossianen streven nu naar vergoeding en teruggave van .IO dat de Chagos Archipel tot een van de minst bekende maar grootste buitengaatse financiële centra in dagelijks dollarvolume heeft gemaakt.

Een aanklacht is ingediend bij de Afrikaanse Commissie voor Rechten van Mensen & Volkeren (het Hof van Banjul), die zeggenschap heeft over de Chagos Eilanden en de kwesties van herstel en teruggave.

Volgens Dr. Jonathan Levy, de internationale advocaat die de Chagossianen vertegenwoordigt, is het opmerkelijk dat .IO, hoewel gebruikt door legitieme bedrijven, ook gebezigd wordt door in crypto-activa gespecialiseerde criminele ondernemingen: Ponzi en piramide-schema’s, High Yield Investment Platforms en frauduleuze eerstedags muntaanbiedingen. Levy: “De criminelen weten dat er geen wetshandhaving is in het British Indian Ocean Territory, ze gebruiken alleen cryptovaluta, ze hebben geen ander adres nodig dan een .IO-domein en een cryptoportefeuille om misdrijven te plegen als fraude, witwassen en afpersing.” Hij schat dat er tientallen miljarden dollars in ongeregelde crypto-activatransacties rondgaan in .IO waarbij hacken, belastingontduiking, frauduleuze investeringsschema’s, gokken, terrorisme en georganiseerde misdaadfinancieringen, inclusief de bekende crypto-oplichtersfondsen OneCoin en USITech, plaatsvinden.

– De klacht bij het Hof van Banjul.