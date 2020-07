Op de sokkel van slavenhandelaar Colston in Bristol staat nu een demonstrante

O mensen, wat een tijd om te beleven! Ruim vijf weken geleden ging slavenhandelaar Colston de plomp in, in Bristol. Deel van het bestrijden van de tweeling racisme en kolonialisme is de ver- of liever herovering van de openbare ruimte op de kolonisatoren/racisten.

Vannacht is een beeld van hars en staal neergezet op de sokkel.

Black Lives Matter-demonstrante Jen Reid staat nu als standbeeld waar Edward Colston stond.

Het beeld is gemaakt naar een foto van Reid op de sokkel, zeer naturalistisch en zeer aanwezig.

De Guardian heeft een interview met beeldhouwer en gebeeldhouwde. Het bericht. Het beeld straalt hoop uit, zegt de beeldhouwer.

En het is zoals Willem Schinkel zegt: de fascisten beseffen de consequenties van de BLM-strijd beter dan, tot nu toe, de actievoerenden zelf, naar het lijkt.



(Uitgelicht: screenshot van deze video)