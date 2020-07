Opnieuw Autonome Zone ingericht in Portland, Oregon

Het is alweer bijna vier weken geleden dat wij berichtten over de Autonome Zone in Portland Oregon, die gewelddadig ontruimd is.

Maar met deze ontruiming is de rust van het neoliberale graf niet weergekeerd. Dagelijks zijn er demonstraties, en gisterochtend vroeg zijn er barricaden verrezen bij een federale rechtbank, waarbij zij in botsing kwamen met federale politie of huurlingen met onduidelijke status. Achter de barricades is het Chinookland Autonome Territorium (CLAT) uitgeroepen. Eerder al hadden federale “wetshandhavers” traangas en rubberkogels ingezet tegen demonstranten bij het federale gerechtshof. Het houdt de actievoerders niet tegen.

The Hill

Uitgelicht screenshot van filmimpressie van CLAT.