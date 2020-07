Gemeenteraad Bristol laat standbeeld Jen Reid verwijderen

Het heeft er een dag gestaan en toen was het welletjes voor de gemeenteraad van Bristol. Toen Colston van zijn sokkel werd gehaald werd heel schijnheilig gezegd dat dit eigenlijk al een tijd de bedoeling was geweest, maar – ja, “maar” wat? Maar, het ranzige uitvluchtwoord van racisten en aanverwanten.

De daadkracht die getoond is bij het weghalen van het beeld van Jen Reid, Black Lives matter-demonstrante, steekt nogal schril af bij de al dan niet vermeende traagheid die achter dat “maar” gerechtvaardigd werd.

Het beeld van Jen Reid wordt misschien neergezet in het museum waar ook Colston bewaard zal worden. Wij mogen dit beledigend noemen. De smoes is dat de beeldhouwer niet uit Bristol komt.

BBCNews