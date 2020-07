Trump stuurt knokploegen het land in

Vreemde arrestaties in Portland hebben duidelijk gemaakt dat Trump en zijn hulpjes nu inzetten op verdere escalatie. Tegen de zin in van lokale autoriteiten treden ze hard op tegen demonstranten en ontvoeren die in ‘voertuigen zonder opschrift’.

Twee demonstranten die in de nacht van 15 juli in Portland naar huis liepen, werden overvallen door ‘mannen in militiare uniformen die uit busjes zonder merktekens sprongen’. De 29-jarige Mark Pettibone werd geblinddoekt en afgevoerd. Na een tijd werd hij in een cel gegooid, waar hij nooit te horen kreeg waarvoor hij gearresteerd was, en ook niet door wie. Wel werden hem door twee mannen zijn ‘Miranda Rights’ voorgelezen (“You have the right to remain silent” etc.) en gevraagd of hij van zijn rechten wilde afzien. Toen Mark Pettibone dat weigerde en om een advokaat vroeg, werd hij na anderhalf uur op straat gegooid. Pas toen zag hij dat hij in de cellen van de federale rechtbank in Portland had gezeten.

Onderzoek door media leerde dat het gaat om eigenmachtig optreden van het DHS (Homeland Security, ingesteld na 9/11) onder leiding van Acting Secretary of Homeland Security Chad Wolf. Die doet dat in samenspraak met Trump, die er in een persconferentie later over heeft lopen pochen: “Het lukt de lokale autoriteiten (Democraten natuurlijk) niet om orde op zaken te stellen, en dus doen wij dat”. Eerder werd daar door federale troepen met traangas op demonstranten geschoten terwijl daar geen aanleiding voor was, en een demonstrant in zijn hoofd geschoten met een granaat (‘non lethal munition’).

(Zie ook: https://www.opb.org/news/article/federal-law-enforcement-unmarked-vehicles-portland-protesters/)

Zoals de Washington Post het stelt:

“After Trump sent federal officers to the city, allegedly to quell violence, tensions escalated. The feds have repeatedly deployed tear gas to scuttle protests, despite a newly passed state law that bans local police from using the chemical irritant except to quash riots. On Saturday, federal agents shot a man in the face with a less-than-lethal munition, fracturing his skull. Local officials, from the mayor to the governor, have asked the president to pull the federal officers out of the city.” (Washington Post)

Journalisten schatten in dat de strategie van Trump en Wolf is om de boel flink te laten escaleren en dan de ‘sterke man’ te kunnen spelen die de ‘orde herstelt’, waar de Democraten dat niet kunnen. Dat allemaal in een poging toch nog wat te scoren bij de verkiezingen in november…