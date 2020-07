De knokploegen van Trump zijn niet voor niets afgestuurd op Portland, Oregon. Zoals in meer steden – vooral aan de kusten – van de VS is een wel degelijk revolutionaire situatie aan het ontstaan. Voor analyses is het even geen tijd. De gedachte komt na de daad in de sociale strijd.

I’m just standing here in a gas mask thinking, “Are they gonna attack these moms?” as antifa teens scamper around me with pieces of fence.

The moms are chanting, “Leave our kids alone!” pic.twitter.com/uAoYkzzorV

— Lindsey Smith (she/her) (@LindseyPSmith7) July 19, 2020