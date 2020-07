Na diefstal Palestijns doopvont doet Israel nu een een inval in het Palestijnse Conservatorium

Israel heeft nadat het dinsdagnacht een doopvont uit de Byzantijnse tijd uit de Palestijnse plaats Tuqu had gestolen, woensdag een nieuwe aanval op de culturele Palestijnse instellingen uitgevoerd. Politie viel het huis in de wijk Beit Hanina van Jeruzalem binnen van Rania Elias en Suhail Khoury en arresteerde beiden. Rania Elias is directeur van het Cultureel Centrum Yabous en haar echtgenoot Suhail Khoury is directeur van het Edward Said Nationaal Conservatorium voor Muziek in Jeruzalem met diverse vestigingen in plaatsen op de Westoever. Beide instellingen dateren uit de jaren ’90 van de vorige eeuw

Elias en Khoury werden meegenomen naar hun instellingen,waar zaken overhoop werden gehaald en papieren en bescheiden in beslag werden genomen. Zij worden vastgehouden. Volgens hun advocaat Nasir Odeh worden zij verdacht van het ”financieren van terroristische organisaties”. De advocaat voegde er aan toe dat Israel voor ”terroristische organisaties” een buitengewoon brede uitleg hanteert. Nagenoeg alles wat Palestijns is kan eronder vallen.

Ook het huis van Daoud al-Ghoul werd door de politie overhoop gehaald. Al-Ghoul is directeur van het Jerusalem Arts Center Shafaq, een overkoepelende organisatie waaronder Yabous, ESNCM, Al-Ma’mal Foundation for Contemporary Art; Palestinian Art Court-Al Hosh, en het Palestijnse Nationale Hakawati Theater vallen.

Palestijnse cultuur is een dankbaar mikpunt van Israelische aanvallen. In november 2019 ging een aantal culturele instellingen voor zes maanden dicht. In augustus2019 werd een voetbaltoernooi in een wijk verboden. In 2017 brak een rel uit met de VN-organisatie voor cultuur, Unesco, over het verklaren van respectievelijk de Oude Stad van Hebron, de Geboortekerk in Bethlehem en het terrein van de Aqsa moskee in Jeruzalem tot ”World Heritage Site”. Israel stapte later uit de UNESCO.

In 2013 werd een kinderfestival in het Hakawati theater op het laatste moment afgelast en in 2009 gebeurde hetzelfde met een literair festival. Eveneens in 2009 werd verhinderd dat Jeruzalem optrad als tijdelijke culturele hoofdstad van de Arabische wereld, waartoe het door de Arabische Liga was uitgeroepen.

– Eerder verschenen bij Abu Pessoptimist