Burgemeester Portland met traangas bestookt

De grotendeels vreedzame protesten in Portland, Oregon zijn omgeslagen in gewelddadige gebeurtenissen door toedoen van de Homeland Securitytroepen (opgericht ter bestrijding van terrorisme na 9/11). Die zijn door de regering daarheen gestuurd om nu eindelijk eens korte metten te maken met dat linkse geprotesteer tegen het willekeurig vermoorden van Afro-Amerikanen.

Naar ik begrijp is het helemaal niet legaal om federale troepen zonder toestemming van de staat op die manier te laten optreden. Ze mogen wel federale eigendommen beschermen, maar niet zomaar als para-militaire eenheden protesteerders aanvallen, zonder dat daar een verzoek van de betreffende staat voor ligt. Maar goed, wat doet de wet er toe, in handen van William Barr, die fungeert als Trumps persoonlijke advocaat? Ja, je kunt rechtszaken aanspannen, maar die duren maanden of jaren, dus daar heb je niks aan. In de tussentijd doet de Trump-Barr junta wat ze wil.

De Homeland Security heeft wellicht wel een foutje gemaakt door nu ook burgemeester Ted Wheeler van Portland zelf met traangas te bestoken.

Incredible scene. Portland Mayor Ted Wheeler overcome with another volley of federal tear gas. pic.twitter.com/6eAsJX1pSx — Mike Baker (@ByMikeBaker) July 23, 2020

Op zich is die man niet heel populair bij de protesteerders, omdat zijn eigen politiemacht ook niet echt aardig voor hen is geweest, maar hij stond er nu juist wel bij om eens met eigen ogen te zien wat er zoal gebeurde. Hij was het om te beginnen al niet eens met de komst van die Homeland Security troepen en nu hij zelf heeft ervaren hoe die optreden is die overtuiging alleen maar versterkt.

Nothing can justify this intervention. The President’s actions are unconstitutional. https://t.co/3fxXTprBwi — Mayor Ted Wheeler (@tedwheeler) July 22, 2020



Trump heeft al aangekondigd die troepen ook naar Chicago te sturen. De lijst van steden waarvoor hij dat overweegt worden allemaal geleid door Democraten. De staatsgreep sluipt – nou ja, sluipt – voort.