De bladblazer-revolutie

Een onzinniger technologisch dingetje dan een bladblazer is nauwelijks te bedenken: bladeren verplaatsen onder veel lawaai. Maar in Hong Kong en nu volop in Portland Oregon is het ding in gebruik tegen traangasgranaten.

Afgelopen avond stond de wind in Portland echter gunstig: het traangas werd retour afzender geblazen op natuurlijke wijze.

Beelden van een paar dagen geleden:

Naast de Moeders in het geel zijn er inmiddels de Vaders in oranje, actief met bladblazers

They pushed out. Crowd is organized and fighting back with shield lines and leafblowers pic.twitter.com/qllLNjhWtz — Griffin – Live from the Justice Center (@GriffinMalone6) July 24, 2020

In Chicago is Columbus van zijn sokkel gehaald, van hogerhand geregeld in de nacht. In Portland is onderstaand kwezelbeeld eveneens verwijderd. De afbeelding laat niet zien hoe de jongen zomaar een bijbel in zijn hand heeft. Deze lui houden er een god op na die land belooft ten koste van anderen.



Naar het lied van Lonnie Donegan:

Uitgelichte afbeelding: Door chris 論 – zelf gefotografeerd, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2153516