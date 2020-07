Merken die profiteren van concentratiekamparbeid van Oeigoeren

De onderstaande kledingmerken maken gebruik van slaven-/dwangarbeid door Oeigoeren en andere moslims uit Oost-Turkestan, bijeengeveegd in concentratiekampen in China.

Het betreft hier een genocide die zich voor onze ogen afspeelt, voorzover De Media het nodig achten er aandacht aan te besteden.

Het minste dat men kan doen is de genoemde merkhouders te laten weten dat zij moeten ophouden van dwangarbeid in concentratiekampen gebruik te maken.

Zoals de Nedeerlandse SchoneKlerenCampagne laat weten: 99% van de kleding is “niet schoon”.

Abercrombie & Fitch

adidas

Amazon

Badger Sport (Founder Sport Group)

C&A (Cofra Holding AG)

Calvin Klein (PVH)

Carter’s

Cerruti 1881 (Trinity Limited)

Costco

Cotton On

Dangerfield (Factory X Pty Ltd)

Esprit (Esprit Holdings Ltd.)

Fila (FILA KOREA Ltd)

Gap

H&M

Hart Schaffner Marx (Authentic Brands Group)

Ikea (Inter IKEA Systems B.V.)

Jack & Jones (Bestseller)

Jeanswest (Harbour Guidance Pty Ltd)

L.L.Bean

Lacoste (Maus Freres)

Li-Ning

Marks & Spencer

Mayor

Muji (Ryohin Keikaku Co., Ltd.)

Nike

Patagonia

Polo Ralph Lauren (Ralph Lauren Corporation)

Puma

Skechers

Summit Resource International (Caterpillar)

Target Australia (Wesfarmers)

Tommy Hilfiger (PVH)

Uniqlo (Fast Retailing)

Victoria’s Secret (L Brands)

Woolworths (Woolworth Corporation, LLC.)

Zara (Inditex)

Zegna

Lees verder hier (Engels)

Uitgelichte afbeelding: By From an article titled “用情感敲开心灵大门 用说理舒缓群众情绪”, published by the wechat MP platform account “Xinjiang Juridical Administration”, via baidu baijiahao platform archive https://baijiahao.baidu.com/s?id=1564669932542581Original image creator: 牙生, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=58271111