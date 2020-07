De revolutie is op televisie in de VS, althans op schermen

In Nederland is het vuur van de Black Lives Matter-mobilisatie gedoofd. Jammer, maar helaas.

In geklets verzonken.

In de Verenigde Staten, waar het veeleer van levensbelang is, is de beweging niet tot stilstand te brengen. Portland Oregon is nog steeds het punt waar de aandacht naar getrokken wordt doordat het Trumpregime er zijn huurlingen op losgelaten heeft. Die zich hoofdzakelijk angstig achter een zelfgebouwde muur in het federale gerechtsgebouw hebben opgesloten, af en toe heldhaftig traangas, pepergranaten en echte munitie afvurend op met bladblazers en paraplu’s “gewapende” demonstranten.

Een dansje bij het gerechtsgebouw. De feds weten geen ontzag, laat staan gezag af te dwingen.

About 30ft from federal officers pic.twitter.com/n8MdjII6PF — Sergio Olmos (@MrOlmos) July 26, 2020

Er is een permanente Volkskeuken in actie op straat, RiotRibs geheten. In tegenstelling tot wat gangbaar is bij dergelijke voorzieningen in Europa is die bepaald niet veganistisch, nee zelfs niet vegetarisch, de naam zegt het al.

Riot Ribs operation is in full swing right now. All the grills are in use, & there is a long line of people waiting for food. #portlandprotest #PDXprotest #BlackLivesMatter pic.twitter.com/XhJYX86Tn7 — Portland Independent Documentarians (@PDocumentarians) July 26, 2020

Het concept is geëxporteerd naar Seattle, een stukje noordelijker, waar een solidariteitsdemonstratie met Portland met traangas is uiteengejaagd.