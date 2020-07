Omar Bashir, die met een gewelddadige staatsgreep een einde maakte aan het democratisch proces in Soedan, is alweer een jaar geleden, na dertig jaar dictatuur, opzijgeschoven. Is het een revolutie?

Deze vrouwen zeggen van wel. Een filmpje van een minuut van Amnesty International.

Je kunt, nee mag niet twijfelen na deze woorden. Hopen dan.

Uitgelicht: screenshot uit de video