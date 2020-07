NSU 2.0: Duitse politie arresteert twee verdachten

De Duitse politie heeft twee mensen aangehouden die ervan worden verdacht namens de nazistische “NSU 2.0” dreigbrieven te hebben verstuurd aan linkse politici en activisten.

Het betreft een voormalige Beierse politieagent en zijn vrouw. De twee werden afgelopen vrijdag gearresteerd, maar zouden inmiddels weer vrij rondlopen.

De afgelopen tijd ontvingen diverse linkse activisten dreigbrieven van een organisatie die zich “NSU 2.0” noemde. De originele Nazionalsozialistische Untergrund pleegde tussen 2000 en 2007 (tenminste) tien moorden, waarvan acht op Turkse ondernemers. De leden zijn óf dood óf zitten achter de tralies.

De arrestaties roepen wel de nodige vragen op (afgezien van de vraag waarom beide verdachten inmiddels weer vrij rondlopen). Zo is het bijv. onduidelijk hoe een voormalige Beierse politieagent toegang kreeg tot de gegevens van de politie in Hessen, van wiens computers de persoonlijke gegevens in de dreigbrieven afkomstig waren.

Bron: Spiegel Online

Het afgebrande huis van de NSU-leden in Zwickau – Door André Karwath aka Aka – Eigen werk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17372113