Deze politierampartij wordt mede mogelijk gemaakt door Shell

Banken en fossiele industrie blijken sponsors van de politie in de Verenigde Staten, wie had het verwacht. Ze belagen met giftige en klimaatveranderende vervuiling zwarte en bruine gemeenschappen en bevorderen zo ongelijkheid op gezondheidsgebied. En ze sponsoren in menige stad de politie.

Sommige van de grootste olie- en gasmaatschappijen van de VS, private nutsbedrijven en financiële instellingen die de fossiele brandstoffenwinning financieren steunen ook “police foundations”- duistere private eenheden die geld inzamelen voor de training, bewapening, uitrusting en spionagetechnologie voor de politie overal in de VS. Het Public Accountability Initiative heeft uitgezocht hoe de sponsoring van deze politiestichtingen plaatsvindt door grote corporaties in een aantal steden.

“Desinvesteer in de politie” blijkt nog ingrijpender dan we al dachten.

Inleidend artikel bij The Guardian.