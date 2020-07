Gewelddadige racist Tommy Robinson vlucht naar Spanje

De gewelddadige racist Stephen Yaxley-Lennon – alias Tommy Robinson – is vanuit Engeland naar Spanje gevlucht geëmigreerd. Volgens Tommy omdat er brand is gesticht in een gebouw dat eigendom is van zijn vrouw.

Op sociale media leidde de vlucht emigratie van Tommy tot de nodige hilariteit. Tommy is fel tegen de EU, maar besluit op de valreep nog even gebruik te maken van zijn rechten als EU-burger. Riiiight. En dezelfde Robinson die de bootjes van Syrische oorlogsvluchtelingen – die echt nog wel wat anders hebben meegemaakt dan Tommy – het liefst lek zou schieten presenteert zichzelf nu als zielige politieke vluchteling.

Robinson moet zich nu in Spanje laten registreren als inwoner van het land. Doet hij dat niet, dan kan Spanje hem na 31 januari 2021 weer over de grens bonjouren, even afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen tussen de EU en GB.

Of ze in Spanje zo blij zijn met Tommy is een tweede. Tommy is inmiddels vaker achter de tralies beland dan Willem Holleeder.

Overigens denkt Tommy te weten wie er achter de brandstichting zit. En nee: het zijn géén moslims:

Stephen Yaxley Lennon (AKA Tommy Robinson) who essentially built a career on criticising refugees has moved to another country for safety…

Read that again to yourself and let the hypocrisy sink in… pic.twitter.com/cxdc3hf818 — Slough for Europe 🇪🇺🎪 (@SloughForEU) July 28, 2020



Gokje: het is een oude bekende van Tommy uit het fascistische circuit.

Uitgelichte afbeelding: Tommy (vierde van rechts) in 2010 in Amsterdam met de nazis van EDL – By Wouter Engler – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50505857