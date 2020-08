Israeli’s lichten coördinator BDS, Nawajaa, van zijn bed

Israelische legereenheden hebben omstreeks 3.30 uur in de nacht van vrijdag de BDS-activist Mahmoud Nawajaa gearresteerd. Een grote groep militairen met een hond drong zijn huis in de buurt van Ramallah binnen, bond zijn handen en blinddoekte hem voor de ogen van zijn vrouw en drie kinderen. Nawajaa (34) is de coördinator van het Nationale Palestijnse BDS Comité (BNC). Hij is geboren in Yatta ten zuiden van Hebron en heeft een graad in de Internationale Betrekkingen.

De BDS-beweging,een geweldloze coalitie van meer dan 100 Palestijnse organisaties roept op om in actie te komen en zijn in vrijheidstelling te eisen. Omar Barghouthi één van de mede-oprichters van de BDS beweging vroeg om het instellen van internationale druk. ”Mahmoud is een mensenrechtenactivist die alom respect afdwingt door de onvermoeibare manier waarop hij opkomt voor de Palestijnse zaak. Nu Israel een voorbeeldfunctie is gaan vervullen voor racistisch, autoritair ultra-rechts is het voor staten niet alleen hoog tijd om op te komenvoor Mahmoud en andere verdedigers van de mensenrechten, maar ook om op een legitieme manier gerichte sancties toe te passen om een einde te maken aan Israels oorlogsmisdaden, haar misdaden tegen de menselijkheid en haar regime van het onderdrukken van de Palestijnen. Alleen dat kan ons helpen om vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid te bewerkstelligen.”

– Ook verschenen bij Abu Pessoptimist