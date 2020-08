Politiegeweld bij Black Lives Matter-demonstraties in de Verenigde Staten

De Amerikaanse politie heeft zich schuldig gemaakt aan wijdverspreide en grove mensenrechtenschendingen bij de aanpak van demonstranten, medici, journalisten en waarnemers die protesteerden tegen het doden van zwarte mensen door de politie in de VS.

Dat blijkt uit het vandaag verschenen rapport The World is Watching: Mass Violations by US Police of Black Lives Matter Protesters’ Rights. In het rapport staan de verhalen van meer dan vijftig mensen die te maken kregen met politiegeweld tijdens Black Lives Matter-demonstraties in veertig Amerikaanse staten. De protesten volgden op de dood van George Floyd, die op 25 mei 2020 door politiegeweld om het leven kwam. Amnesty-onderzoekers documenteerden 125 verschillende gevallen van politiegeweld in mei en juni 2020.

