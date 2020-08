Bolivia tot stilstand gebracht in algemene staking

Bolivia is tot stilstand gebracht door een dagenlange algemene staking. Dit filmpje biedt een beeld van hoe die staking er uitziet op de weg.

Everything has stopped in #Bolivia!

More than 75 highways and roads have been blocked across the country.

Social movements and trade unions stress that their demand is no longer just democratic elections, but also the immediate removal of the entire coup-installed government. pic.twitter.com/vLYBSPSz5p — th1an1 (@th1an1) August 7, 2020

Afgelopen november werd er een coup gepleegd in de nieuwe stijl die Washington inmiddels ontwikkeld heeft voor Latijns-Amerika. Het land was een proeftuin voor vals gebrul over vervalste verkiezingsuitslagen, waarbij het leger de herkozen president Evo Morales heeft afgezet en het land heeft uitgejaagd. Een hysterische “christen” à la Bolsonaro, Jeanine Áñez, benoemde zichzelf tot president. De democratie zou zo snel mogelijk worden “hersteld”, maar de aangekondigde verkiezingen worden opnieuw uitgesteld. De partij van Morales, de Beweging naar het Socialisme (MAS) zal volgens de peilingen de winnaar zijn. Dit bevalt de koloniale oligarchie, die lonkt naar Elon Musk vanwege de lithiumvoorraden, allerminst. Zij streeft ernaar de partij te verbieden met het inmiddels elders beproefde verhaal over corruptie.

Bolivians marched today against the US-backed regime, past the Huayllani bridge, Sacaba, where the regime massacred anti-coup protesters on November 15th 2019. pic.twitter.com/pIbcSKIsiZ — Kawsachun News (@KawsachunNews) August 6, 2020

De arbeidersbeweging en de “inheemse” beweging, die in hoge mate samenvallen, eisen nu het aftreden van het regime.

Day 3 of Bolivia's general strike: More roadblocks are springing up and social movements in the Trópico say that defending lithium from privatization is a key a demand, @OVargas52 reports. pic.twitter.com/4yIbs97z3j — Kawsachun News (@KawsachunNews) August 5, 2020

Ook de coronacrisis komt, net als in Chili, de neokoloniale oligarchie goed uit wat betreft smoesjes rond verkiezingen.

