Schaamteloos neokolonialisme van Frankrijk in Libanon geëtaleerd

Schaamtelozer neokolonialisme dan Macron op dit ogenblik tentoonspreidt in Libanon zou alleen vanuit Washington gezien kunnen worden.

De Nederlandstalige Belgische omroep heeft er meer over:

Geen twee dagen na de verwoestende explosie in Beiroet is de Franse president Emmanuel Macron al in de hoofdstad van Libanon. Daar ontmoet hij onder anderen de president en de premier. Waarom is Frankrijk er als de kippen bij? Is het land dan zo nauw verbonden met Libanon? En als Libanon het Zwitserland van het Midden-Oosten wordt genoemd, waarom is Beiroet dan het Parijs van die regio?

Dat de geschiedenis van Libanon nauw verbonden is met Frankrijk is een understatement. Emmanuel Macron was nog maar een paar maanden president toen de Libanese president Aoun al een staatsbezoek aan Frankrijk bracht. Dat zegt veel. Die twee kennen elkaar dus, maar de verbondenheid tussen de twee landen en culturen bestaat al eeuwen.

